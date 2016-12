’Houtzaagmolen komt er’

Foto Cees Rondèl Vinken, bij een begrafenis, is de man met hoge hoed rechts.

DEN HELDER - De grafsteen van Nic Vinken ligt naast het familiegraf van de grootouders van Corry van der Jagt-Vinken.

Door Arie Booy - 27-12-2016, 19:46 (Update 27-12-2016, 19:46)

De Nieuwdiepse legt uit: ,,Ik heb Nic Vinken niet gekend, hij was een halfbroer van mijn opa. Hun vader was hertrouwd vandaar.”

Op de grote steen van Nic Vinken valt te lezen dat de niet getrouwde houthandelaar geboren werd in 1863 en overleed eind 1939. Zijn stoffelijk overschot is toen bijgezet in een groot graf. D66’er Hans Verhoef die al twaalf jaar ijvert voor herbouw van houtzaagmolen de Goede Verwachting op het Vinkenterrein, verwacht dat nu de sanering van het terrein achter de rug is, de zaak in een stroomversnelling raakt: ,,Die molen komt er!”