’Zerk van Vinken kan behouden’

DEN HELDER - Het Vinkenterrein in de stad is bekend door de sanering die plaats heeft. Minder mensen weten dat de naamgever van het terrein, houthandelaar Nic Vinken, driekwart eeuw geleden begraven is op de katholieke begraafplaats.

Grafsteen van naamgever Vinkenterrein verhuist mogelijk naar Algemene Begraafplaats

Inmiddels zijn de grafrechten verjaard en zal het graf waarschijnlijk geruimd worden, maar D66-voorman Hans Verhoef steunt een actie van stichting Afgestoft om de fraaie grafsteen voor het nageslacht te bewaren. Om dit doel te bereiken zal de zerk verplaatst kunnen worden naar de naastgelegen Algemene Begraafplaats. Gemeentebestuurder Verhoef: ,,Ik ben als voorzitter van de stichting die ijvert voor herbouw van de molen op het Vinkenterrein blij met het initiatief van Afgestoft. Het is goed om de naamgever van het terrein in ere te houden. Ik heb van steenhouwer Lex Duijvelshoff begrepen dat op de Algemene Begraafplaats nog wel ruimte is in de rij zerken die bewaard worden als cultureel Helders erfgoed. Daarom ga ik op het gemeentehuis in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren om te zien hoe dit geregeld kan worden.”

Dinsdagmiddag kwam Corry van der Jagt-Vinken, een familielid van Nic Vinken, samen met haar man naar de zerk kijken. ,,Nic Vinken was een halfbroer van mijn opa”, vertelt ze.