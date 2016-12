Recordaantal bezoekers aan vuurtoren

DE COCKSDORP -

De vuurtoren in De Cocksdorp is dit jaar door een recordaantal bezoekers beklommen. Op tweede kerstdag begroette medewerker Salko de Wolf de 110.000-ste gast.

De familie Van den Akker uit Den Bosch ontving een kerstpakket en enkele vuurtorensouveniers. De harde wind maakte hun tocht omhoog en omlaag extra avontuurlijk.

Vanaf het moment in 2009 dat de vuurtoren werd opengesteld steeg het aantal bezoekers elk jaar. In de zomer is het soms zo druk dat mensen even moeten wachten voordat ze de trappen kunnen beklimmen. In het laagseizoen is dat nooit nodig.