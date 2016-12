’En ik ben niet eens gelovig’

Foto René Pop Bert Kooijman geeft regelmatig rondleidingen aan toeristen in het kleine kerkje in De Waal.

DE WAAL - Met kerst was het kleine kerkje van De Waal open voor een kerstverhaal voor de allerkleinsten en hun familie. De rest van het jaar is de PKN-kerk voornamelijk dicht. Doodzonde, vindt buurman Bert Kooijman (65). Daarom leidt hij nieuwsgierige toeristen rond in ’zijn kerk’.

Door Ingrid Spelt - 27-12-2016, 7:05 (Update 27-12-2016, 7:05)

„Ik ben nu meer in een kerk te vinden, dan mijn vader ooit voor mij gewenst heeft. Hij was organist in een kerk in Gouda. Dan ging ik wel eens mee om de registers open...