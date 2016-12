IJsduiker was niet ziek, maar is verhongerd

Foto René Pop De autopsie van de ijsduiker in het Vogelinformatiecentrum.

DE COCKSDORP - De ijsduiker die in november op Vlieland was aangetroffen was verhongerd.

Door Bo-Anne van Egmond - 26-12-2016, 17:23 (Update 26-12-2016, 19:29)

Dat blijkt uit een autopsie van het dier die afgelopen zaterdag werd verricht door Mardik Leopold van Wageningen Marine Research bij het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp.

Tijdens de sessie, onder toeziend oog van enkele tientallen belangstellenden, bleek dat de vogel een bijna volwassen vrouwtje in zomerkleed was. Dit viel op te maken uit het feit dat ze nog nooit een ei had gelegd.

Volgens Marc Plomp van het centrum was er geen dodelijke afwijking te vinden. Alleen was het dier dus sterk vermagerd: 1720 gram, kilo’s te licht. Het had geen onderhuids vet meer en ook waren de vliegspieren verdwenen.

Plomp stelt dat de vogel aan land gekropen moet zijn, omdat ze bijna zeker niet meer kon vliegen. De ijsduiker wordt tentoongesteld in het Vogelinformatiecentrum.