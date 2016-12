Kerstdrukte ontsnappen in bunker

Foto George Stoekenbroek Geïnteresseerden kijken rond in sfeervol verlichte commandoruimte van de Kroontjesbunker. Bekijk Fotoserie

HUISDUINEN - Het is een aanzienlijke klus: de vierhonderd waxinelichtjes ontsteken in de Kroontjesbunker op Eerste Kerstdag. Om precies te zijn het werk van acht personen. Toch is het niets vergeleken met het werk dat het afgelopen jaar al in de Kroontjesbunker is verzet.

Door Monique Trijsburgredactie.hc@nhd.nl - 26-12-2016, 12:05 (Update 26-12-2016, 15:30)

Zo’n vierhonderd bezoekers trotseren tussen twaalf en drie uur de zuidwestenwind in de duinen van Huisduinen om in de opengestelde bunker te zien welke vorderingen er het afgelopen jaar zijn gemaakt door de vrijwilligers van Stichting Stelling Den...