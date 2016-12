Wederom vernielingen rondom station Den Helder Zuid

DEN HELDER - Er zijn wederom vernielingen gepleegd op station Den Helder Zuid.

Door Bo-Anne van Egmond - 25-12-2016, 22:33 (Update 25-12-2016, 22:33)

De politie Den Helde zag tijdens een surveillance dat er op de parkeerplaatsen aan weerzijden van het station ramen van auto’s ingeslagen waren. Bij één auto was er ook sprake van een forse deuk in de deur. De eigenaren zijn geïnformeerd door de politie.

Ook op en rondom het station zijn diverse vernielingen gepleegd. Zo waren er fietsen in de sloot gegooid, was van de wachtruimte een geheel raam inclusief de stenen eronder eruit gehaald en vernield, waren van de zelfde ruimte diverse andere ramen ingegooid en was van de abri rondom het ticketapparaat eveneens een raam ingegooid.

De politie zoekt getuigen.