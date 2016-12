Zeehondje gered van de weg in Den Helder

Het gevonden zeehondje. Foto Pieterburen

DEN HELDER - Een jong zeehondje is op Eerste Kerstdag gered van de weg bij Den Helder.

Door Bo-Anne van Egmond - 25-12-2016, 22:23 (Update 25-12-2016, 22:23)

Ze lag al een tijd in de buurt van de weg en door de drukte is ze uiteindelijk de weg op gekropen. Zeehondencentrum Pieterburen heeft in overleg met de lokale Eerste Hulp bij Zeehonden besloten om het kleine zoogdiertje op te vangen.

Ze heet 'Tió', naar de Catalaanse kersttraditie en is te zien voor publiek.