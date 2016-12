Auto op de kop in sloot in Oudeschild

Foto WFV Media/Marcel Winter Bekijk Fotoserie

OUDESCHILD - Een bestuurder is donderdagavond gewond geraakt toen hij op de Middelandseweg in Oudeschild met zijn auto op de kop in een sloot belandde.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 20:23 (Update 22-12-2016, 20:27)

Het slachtoffer is uit het voertuig gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is total loss.