Vogelgriep op Texel neemt af

Archieffoto Jan Hendriks Smient

DEN BURG - Het aantal dode watervogels op Texel als gevolg van de vogelgriep is gedaald tot maximaal 20 per week.

Door Redactie Helderse Courant - 22-12-2016, 18:05 (Update 22-12-2016, 19:15)

In de eerste twee weken van december zijn bijna 500 dode vogels opgeruimd. Vanaf 1 december was de gemeente hiervoor dagelijks aanwezig in de Texelse natuurgebieden. Deze maatregel is nu niet meer nodig. Terreinbeheerder Natuurmonumenten blijft de natuurgebieden controleren.

Ook hoeven dode vogels langs de kustlijn niet meer gemeld te worden.