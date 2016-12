Blootfoto’s circuleren op Texelse OSG De Hogeberg

OSG De Hogeberg in Den Burg. Archieffoto Heleen Vink

DEN BURG - De schoolagent van OSG De Hogeberg is donderdag in onderbouwklassen geweest om te praten over blootfoto’s van meisjes die door scholieren onderling zijn rondgestuurd. Het betreft meisjes die op de OSG zitten.

Door Redactie Helderse Courant - 22-12-2016, 17:30 (Update 22-12-2016, 17:30)

De agent sommeerde de leerlingen de foto’s te verwijderen van hun mobiele telefoon of tablet en sprak hen streng toe over de consequenties wanneer ze dat niet zouden doen. Het in bezit hebben en verspreiden van blootfoto’s van minderjarigen is strafbaar.

De school heeft de ouders per mail op de hoogte gesteld van het politiebezoek. De teamleider van de onderbouw vraagt het thuisfront aandacht aan de kwestie te besteden, ook omdat de situatie voor de slachtoffers erg pijnlijk is.