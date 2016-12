Thijsseschool Den Helder blaast ballonnen voor kinderen met luchtwegproblemen

Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Ballonnen opblazen voor kinderen die lucht nodig hebben. Dat deden alle leerlingen van de Jac. P. Thijsseschool gisteren tweeënhalve minuut, op initiatief van hun medeleerling Jochem Kapitein (7).

Door Bo-Anne van Egmond - 22-12-2016, 17:20 (Update 22-12-2016, 17:20)

Voor elke opgeblazen ballon doneerde de familie van Jochem vijftig cent aan Serious Request. De jaarlijkse goededoelenactie van radiostation 3FM staat in het teken van kinderen in derdewereldlanden met ademhalingsproblemen. Jochem had toestemming gevraagd aan directeur Will Pompert om alle leerlingen te laten blazen. Zijn juf Karin Bloemendaal: ,,Zij zei dat hij de juffen maar moest overtuigen. Hij vond het wat lastig om het verhaal te vertellen, maar het lukte toch. Hij heeft iedereen overtuigd. Omdat niet ieder kind een knoop in de ballon kan leggen, hadden we ook extra hulptroepen voor het knopen.’’ Jochem is trots op het slagen van zijn actie: ,,34 kinderen kunnen nu antibiotica krijgen.’’

Hoe verging het blazen hem verder? ,,Dat vond ik nog wel een beetje moeilijk’’, zegt hij.