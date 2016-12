Basketbalinitiatief Den Helder Suns neemt eerste horde

DEN HELDER - De crowdfundingsactie van het basketbalinitiatief Den Helder Suns heeft de eerste mijlpaal geslecht. Donderdag werd met een inleg van oud-basketballer Ron van Dijkum de grens van €7500 overschreden.

Door Casper Duin - 22-12-2016, 11:22 (Update 22-12-2016, 11:45)

Dat was het minimumbedrag waarvoor de publieksactie was gestart. ,,Al is het niet zo dat wij bij een lager bedrag waren gestopt’’, stelt James Meijer, één van de initiatiefnemers. ,,Het minimumbedrag was een eis, maar geen harde eis. Dit is een signaal. Een positief en belangrijk signaal voor ons. We gaan hiermee ook gewoon door. Het maximumbedrag staat op €25.000.’’

Middels een crowdfundingsactie, waarbij er seizoenkaarten, wedstrijdtickets of t-shirts kunnen worden aangeschaft, proberen de initiatiefnemers de animo voor een terugkeer van Helders eredivisiebasketbal bij de mannen te peilen. ,,Dit betekent niet dat er in september weer eredivisiebasketbal is. De signalen uit het Helderse bedrijfsleven zijn echter positief.’’