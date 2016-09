Brand Heiligharn Den Helder: ’Ik moet erdoor, naar oma!’

DEN HELDER - ,,Ik moet erdoor! Ik moet erdoor!’’, schreeuwt een vrouw paniekerig naar de politieagent die haar tegenhoudt. ,,M’n oma woont daar, bij de brand! Ze is helemaal alleen...’’ De agent laat haar door en Karin rent richting de brandhaard bij het Heiligharn, om op te gaan in de toegestroomde massamenigte.

Door Bo-Anne van Egmond - 21-9-2016, 22:01 (Update 21-9-2016, 22:12)

Het is dan rond vier uur woensdagmiddag. Veel publiek is afgekomen op de enorme rookpluim die opgaat vanuit het complex in De Schooten. Bewoners van de flats die op hun...