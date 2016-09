Niet iedereen kan thuis slapen na uitslaande brand in flat Heiligharn [video]

DEN HELDER - Niet alle bewoners van de vijf etages van de flat aan het Heiligharn in Den Helder kunnen woensdagavond als gevolg van de uitslaande brand weer in hun eigen huis slapen. Drie woningen in de flat zijn onbewoonbaar verklaard.

Door Internetredactie - 21-9-2016, 21:21 (Update 21-9-2016, 21:21)

De gemeente Den Helder zal, net als voor de gedupeerden van de uitgebrande woningen, coulant zijn bij het onderbrengen van bewoners die zich niet veilig voelen in de flat. Voor hen wordt een logeeradres gezocht.

De brand is ontstaan als gevolg van werkzaamheden.



Bekijk hier de uitgebreide videoreportage van DNP.nu.