Eindelijk ongehinderd ademhalen bij Willemsoord

blauwalg opzuigen 2

DEN HELDER - Ongehinderd ademhalen kan nu eindelijk weer langs de Weststraat en Hoofdgracht. Medewerkers van aannemersbedrijven Van Doorn en Van der Stelt hebben woensdag in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de stinkende blauwalg uit de gracht verwijderd.

De aannemers kwamen met drie tankautos ter plaatse. Aan de Weststraat is een strook van een meter breed afgezet voor de veiligheid van mensen, trucks en verkeer.

De alg werd door de werklieden met een drijvende buis in de richting van de tankauto’s gedreven. Een zwaar, maar dankbaar werk. Een maaiboot van HHNK had daarvoor met zijn hefinstallatie al het ergste drijfafval verzameld, zodat de zuigers niet verstopt raken. Die zuigers slurpen plakaten vermengd met water op. Deze drab is afgevoerd naar de waterzuivering op Oostoever.

Volgens HHNK-woordvoerder Marko Cortel is de kans aanwezig dat de algen na het opruimen weer opbloeien. Daarom houdt het schap een tankauto achter de hand om vrijdag nogmaals alg te ruimen.

Cortel: ,,Deze manier van werken is niet ideaal, maar de lange duur en overlast noopten ons om toch te beginnen. Dit kon niet langer zo. Er is goed contact met museum. Daar is alle begrip voor de overmacht van materiaalpech en oostenwind. Zij zagen ook wel dat we voor we voldongen zaak stonden. We hopen dat Den Helder na vandaag opgelucht kan ademhalen.’’