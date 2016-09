Karin Bloemen zoekt jong Helders talent

Foto Nick van Ormondt Bloemen.

DEN HELDER - Voor haar voorstelling ’Volle Bloei’ in theater De Kampanje in februari zoekt de Nederlands cabaretière, zangeres en actrice Karin Bloemen jonge Helderse talenten.

Door Monique Trijsburg - 21-9-2016, 19:29 (Update 21-9-2016, 19:29)

Niet alleen Bloemen zelf komt in haar voorstelling tot ’volle bloei’ ze wil talent in de knop ook tot volle bloei laten komen. Om deze reden geeft ze bij elke voorstelling een lokaal jong talent de mogelijkheid een lied met haar te zingen. In samenwerking met het theater wordt deze zoekactie opgezet. Het talent dat gezocht wordt dient aan een aantal verwachtingen te voldoen. Het betreft een muzikaal talent, naast zang is de mogelijkheid bespreekbaar dat een talent zichzelf begeleidt op een eigen instrument. De leeftijdsgrens is tot 25 jaar. Jonge talenten kunnen filmpjes met refrein en couplet van 1 tot 2 minuten uploaden op YouTube met een verborgen link. Toesturen, via We-Transfer, naar

info@kampanje.nl onder vermelding van ’Karin zoekt talent’. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd dienen vermeld te worden. De deadline is maandag 17 oktober. Meer info en voorwaarden: www.kampanje.nl