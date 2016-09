’Dorus Rijkers’ na zeven jaar zo goed als nieuw

Foto George Stoekenbroek Hollands glorie op het Noord-Hollands Kanaal. Nadat de wimpel in top is gehesen, genieten bestuurders en vrijwilligers van de vaartocht.

DEN HELDER - Met het hijsen van een wimpel in de mast van de Dorus Rijkers kwam gisteren officieel een einde aan de restauratie van de eerste motorreddingboot van Den Helder. Loco-burgemeester Bob Haitsma verrichtte die handeling samen met voorzitter Harry Cornelje van de stichting voor de instandhouding van de boot.

Dat gebeurde tijdens een vaartochtje over het Noord-Hollands Kanaal waaraan ook de wethouders Kuipers, Krijns en Van der Paard deelnamen. ,,Lekker weertje!”, zei de laatste toen het gezelschap zich bij het Schipperscafé meldde om in te schepen.

Cornelje is trots op de vrijwilligers die de afgelopen zeven jaar hebben geploeterd om het nautisch monument in oude glorie te herstellen: ,,Zij hebben met veel zorg, liefde en vakmanschap aan de Dorus gewerkt en verdienen daarom alle lof.”

Paul Schaap van de Museumhaven schetst de rijke historie van de boot: ,,De Dorus Rijkers werd naar de toen nog levende redder vernoemd en kwam in 1923 in Den Helder te liggen. Er werden 290 reddingsoperaties mee uitgevoerd waarbij 659 mensen uit zee gehaald zijn. In de Tweede Wereldoorlog en tijdens de overstroming van 1953 is de Dorus Rijkers ook ingezet.”

De boot wordt nu gebruikt voor tochten van het Helderse Historische Reddingboten Collectief.