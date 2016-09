Nog wachtlijst verpleeghuis Texel

DEN BURG - Het aantal verpleeghuisplaatsen op Texel moet worden verdubbeld naar negentig om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Het kan nog wel drie tot vijf jaar duren voordat het tekort op Texel is weggewerkt. Voor revalidatiezorg, in 2014 overgeplaatst naar Den Helder, is ook in de toekomst op Texel geen plaats.

Door Nico Volkerts - 20-9-2016, 17:45 (Update 20-9-2016, 17:45)

Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief waarin wethouder Hennie Huisman de gemeenteraad bijpraat. De politieke partijen hadden zorgen geuit over de verpleeghuiszorg op Texel en de lange wachtlijst.

,,Een wachtlijst...