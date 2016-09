Helderse schrijft boek over avonturen in Macedonië

archieffoto Erica en hondje Zjorzie.

DEN HELDER - De Helderse Erica van Wingaarden heeft een boek geschreven over haar avonturen in de Macedonische badplaats Struga en haar hulp aan de plaatselijke honden.

Door Bo-Anne van Egmond - 20-9-2016, 21:34 (Update 20-9-2016, 21:34)

De winst van het boek, getiteld ’Een vakantie met ’n staartje’, gaat naar het hondenpension van de Macedonische Beti Shej. Zondag 2 oktober houdt Van Wingaarden om 11.00 uur een lezing in Duinoord over het boekje. Aansluitend is er een wandeling over het strand.

Het boekje heeft ze afgelopen winter geschreven. ,,En ja, waarom zou je een boek schrijven en het in je computer laten zitten’’, lacht ze. ,,Ik wilde al heel lang wat over mijn ervaringen met de honden in Macedonië schrijven. Sommige mensen zeiden dat het het allemaal niet waard was om te doen, maar ik vond van wel. En ik krijg nu al heel leuke complimenten erover, van kinderen en volwassenen.’’ Ze heeft het met haar partner Henk Blaauboer geïllustreerd.

Het boek kost 10 euro en is te verkrijgen bij Café Con Libros (in de centrale bibliotheek) of per mail bij Erica van Wingaarden:

SijtjevW@gmail.com.