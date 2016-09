’Alles wordt duurder, alleen bollen niet’

Foto Peter van Aalst Peter van Kampen met zoontje Sil.

DEN HELDER - Hoeveel uur hij per week werkt? Bollenkweker Peter van Kampen moet daar toch even over nadenken. Hij verontschuldigt zich nog even, omdat hij niet direct een antwoord klaar heeft. ,,Ik kom in het seizoen toch aan een uur of zeventig per week’’, zegt hij even later lichtelijk verbaasd.

Door Delano Weltevreden - 20-9-2016, 17:27 (Update 20-9-2016, 17:36)

,,Buiten het seizoen zo’n vijftig uur. Franka, mijn echtgenote, moet mij soms afremmen. Haar vader heeft ook een eigen bedrijf gehad. Zij weet dus ook dat je uren moet maken...