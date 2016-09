L.A. Sjoes en Kick verhuizen naar Beatrixstraat Den Helder

DEN HELDER - Kledingwinkel Kick Fashion en schoenenwinkel L.A. Sjoes, beiden nu gevestigd in de Keizerstraat, verhuizen eind deze maand naar de Beatrixstraat.

Door Marischka de Jager - 20-9-2016, 17:10 (Update 20-9-2016, 17:10)

Kick Fashion opende twee jaar geleden de deuren, L.A. Sjoes in 2012.

De twee winkels gaan samen in één pand verder. Voorheen was op deze plek in de Beatrixstraat de Taartenshop gevestigd.

Momenteel wordt er druk verbouwd. Uiterlijk donderdag 29 september gaat de nieuwe winkel open.