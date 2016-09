Eis van zes jaar cel na verkrachting jonge fietsster

DEN HELDER - Tegen Wesleij S. (27) uit Den Helder is wegens een verkrachting en diefstal met geweld een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Bovendien vindt officier van justitie E. Visser tienduizend euro smartengeld aan de aangeefster toewijsbaar.

Door Ron Ranzijn - 20-9-2016, 17:04 (Update 20-9-2016, 17:04)

Op zondag 20 maart ging de vrouw van negentien jaar op de fiets vanaf haar werk in de horeca in Den Helder naar haar woonplaats Breezand. Haar ketting ging eraf en ze moest verder lopen. Ze voelde zich in het donker niet veilig en...