Jarige stichting Present vervult wensen in Den Helder

Foto George Stoekenbroek Vrijwilligers van Present aan de slag in de voortuin.

DEN HELDER - Ze laat het allemaal maar over zich heen komen, de 71-jarige Angela Serberie uit De Schooten. Want zoveel hulp in haar huis, van totaal onbekende mensen, dat had ze nooit durven dromen. ,,Dit doet me zo goed. Ik ben heel dankbaar.’’

Door Marischka de Jagerm.de.jager@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 17:19 (Update 20-9-2016, 17:19)

Het zijn tien vrijwilligers van de stichting Present die deze dag de handen uit de mouwen steken. Ter ere van het tienjarig bestaan van de stichting stond er in de kringloopwinkel Het Boelhuys, waarvan de opbrengst volledig ten...