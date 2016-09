Buslijnen Julianadorp blijven bestaan

DEN HELDER - Busroute 152 vanuit Schagen en Callantsoog naar Julianadorp en de scholierenlijn blijven bestaan. ,,Ze zitten in het programma van eisen”, vertelde wethouder Jacqueline van Dongen maandagavond aan de commissie stadsontwikkeling.

Door Den Helder eo - 20-9-2016, 13:42 (Update 20-9-2016, 13:42)

Dit antwoord zal ook worden gegeven op de brandbrief van de Belangenvereniging Julianadorp die aan de gemeenteraad schreef te vrezen voor het voortbestaan van deze verbindingen in het openbaar vervoer.

De gemeentelijke commissie kreeg maandagavond een uitgebreide presentatie over de nieuwe aanbesteding van het busvervoer. Tot 2018 verzorgt Connexxion dat. Of de groene bussen ook daarna nog door de Noordkop rijden, besluit de provincie na een aanbesteding.

Wethouder Van Dongen legde uit dat ze hoopt dat er voldoende creativiteit bij de aanbesteding gebruikt wordt: ,,Het zou mooi zijn als er meer toegepast vervoer komt. Dus niet alleen grote bussen, maar ook kleine en andere oplossingen om het openbaar vervoer zo goed mogelijk te houden in deze gemeente.”

Van diverse partijen kwam er kritiek op het huidige beleid waarbij een rit van Julianadorp naar de binnenstad of vice versa twee zones is in plaats van één. ,,Dat jaagt de mensen onnodig op kosten. Julianadorp is toch ook maar een wijk van de gemeente?”, waren de geluiden die vanuit de politiek te horen waren. Volgens de wethouder is het inderdaad jammer: ,,Wij balen hier ook van, maar de provincie vindt dat Julianadorp een aparte kern is en daarom worden die twee zones gerekend.”

Eerder had vervoersambtenaar Martijn Dijkstra uitgelegd hoe de financiële kant van het busvervoer in elkaar zit: ,,Eén buslijn door de gemeente kost twee miljoen euro per jaar. De provincie betaalt de helft daarvan. Het overige moet uit de vervoersbewijzen komen. Het is aan de busmaatschappij om de lijnen zodanig in te delen dat het kostendekkend of winstgevend is. Hier en daar wil men best toeleggen op een route, als het maar terugverdiend kan worden ergens anders.”

Het geeft de smalle marges aan waarmee gewerkt moet worden. Volgens de ambtenaar blijft de huidige dekking van het buslijnennet over Den Helder gehandhaafd. Van Dongen: ,,Connexxion kan ook zaken terugdraaien die niet goed uitpakken. Dat hebben we gezien in De Schooten waar een lagere busfrequentie toch weer verhoogd werd.”

Directeur Conny van den Hoff van Den Helder Airport heeft bij de gemeente gepleit voor meer bussen naar de luchthaven. Dat kan echter alleen als er elders geschrapt wordt.