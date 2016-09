Digitale encyclopedie als webboek Den Helder is af

Archieffoto Michiel Kraak van JCI 't Nieuwediep overhandigt de cheque voor het webboek aan Saskia van Kuik.

DEN HELDER - Het Helderse ’webboek’ gaat op donderdag 6 oktober officieel de lucht in. Het webboek is een soort van encyclopedie van de stad die steeds wordt geactualiseerd met positieve nieuwtjes en aankondigingen van evenementen in Den Helder.

Door Michiel Snik m.snik@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 11:46 (Update 20-9-2016, 12:33)

Het digitale boek is een aanvulling op de site Ontdek Den Helder van Saskia van Kuik. ,,Het zit achter mijn site en is vooral een verdieping daarop’’, verduidelijkt Van Kuik.

,,Bij met name veel informatieve sites zie je door de bomen het bos niet meer. Als je iets wilt weten over bepaalde activiteiten en je wilt daarvan ook nog wat meer achtergronden weten, dan blijf je klikken op internet. En om eerlijk te zijn, dat geldt ook een beetje voor mijn eigen site want ook ik wil toch zoveel mogelijk melden aan de bezoeker. Ik zoek al een paar jaar naar een oplossing voor dat probleem. Met dit webboek denk ik dat gevonden te hebben. Het is een gids vol informatie van alles wat er te doen is in de stad.”

Homepage

Het webboek gaat op donderdag 6 oktober officieel online. De homepage Ontdek Den Helder blijft dan gewoon in de lucht, maar alle artikelen die hierop staan verwijzen naar het ’boek’ met meer informatie en historische feitjes.

,,Dan leg je misschien al snel de link met een lokale wikipedia-site. Het nadeel van wikipedia is dat iedereen die site kan aanvullen. Er staat daardoor ook grote onzin op, maar dat wordt allemaal wel als betrouwbare informatie gepresenteerd. Daar wil ik mijn webboek liever niet mee vergelijken, want de informatie die daarop staat moet wel kloppen.”

Reclame

Van Kuik wil ook reclame weren. Maar aan de andere kant moet de site wel geld opleveren, geeft zij toe. ,,Ik verdien er zelf niets aan, maar er zijn mensen die hier wel kosten aan maken en die moeten betaald worden. Zoals de ontwerpers, daar gaan de opbrengsten naar toe. Maar ik erger mij aan die storende reclames op internet. Dat los ik op door bedrijven de mogelijkheid van een link te geven die doorleest naar het betrokken bedrijf. Als ik bijvoorbeeld een achtergrondartikel over een winkelstraat of museum heb, kunnen ondernemers daaraan worden gekoppeld.”

Het boek moet uitgroeien tot een compleet overzicht van de stad, met alle wijken en achtergronden. Met behulp van kleurtjes kunnen bezoekers straks gemakkelijk door het boek navigeren.

,,Het wordt onderverdeeld in rubrieken. Als je bijvoorbeeld klikt op wonen, krijg je een verhaal over hoe de buurt is opgebouwd, de historie, wat voor winkels er zijn en waar de scholen staan. Maar ook wat er te doen is en wanneer. Tevens staat er een kaart van de stad op waarlangs je kunt navigeren en hebben we filmpjes over de stad van videobedrijf Redmouse.”