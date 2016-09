Vrouw verdacht in zaak dode Helderse man

DEN HELDER - De verdachte die is aangehouden voor de dood van een 44-jarige man uit Den Helder blijkt een vrouw te zijn.

Door Bo-Anne van Egmond - 19-9-2016, 16:11 (Update 19-9-2016, 16:30)

In de stad gaan geruchten rond dat de verdachte de ex-vrouw van de 44-jarige man zou zijn, maar dat is niet het geval, zegt politiewoordvoerster Lenny Beijerbergen: ,,Wat de relatie tot de man wel is, kan ik niet vertellen omdat de verdachte nog in beperking zit. Daarom kan ik ook niet de leeftijd en woonplaats vrijgeven. We vertellen nu...