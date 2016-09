Hoogwerker haalt onwel geworden man uit huis in Den Helder

DEN HELDER - In een woning aan het Pieter Mulderplantsoen in Den Helder is maandag een oudere man met een hoogwerker naar beneden gehaald. De man was in huis gevallen en onwel geworden en moest stabiel en horizontaal naar beneden worden gebracht.

Door Jan Balk - 19-9-2016, 15:33 (Update 19-9-2016, 15:33)

Nadat er ruimte was gemaakt om de man op de brancard uit de woning te kunnen halen, is de man, samen met een verpleegkundige, naar beneden geholpen. De operatie werd gadegeslagen door verschillende bezorgde buren.