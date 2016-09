Tevreden reacties op eerste gevelrenovatie Spoorstraat

Foto George Stoekenbroek Sandra Laan passeert de Etos met nieuwe gevel aan de Spoorstraat.

DEN HELDER - Het is onmiskenbaar: de door Woningstichting Den Helder en Zeestad voor de binnenstad in het leven geroepen ‘regeling gevelstimulering’ werpt steeds meer vruchten af.

Door Gerlof Boers - 19-9-2016, 15:09 (Update 19-9-2016, 15:09)

In de Keizerstraat staat al een flink aantal panden met een nieuw uiterlijk te pronken en in de Spoorstraat is nu ook het eerste schaap over de dam met de nieuwe gevel voor de Etos-drogisterij.

,,Zonder de regeling was ik er niet aan begonnen,’’ erkent Piet Faber, eigenaar van het winkelpand. ,,Het was voor mij duidelijk...