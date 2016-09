Huldiging zilveren medaille-winnaar Larissa Klaassen op Texel

DEN BURG - Larissa Klaassen, samen met Haleigh Dolman winnaar van een zilveren medaille op de Paralympics in Rio de Janeiro, wordt zondag 25 september gehuldigd op Texel.

Door Nico Volkerts - 19-9-2016, 13:03 (Update 19-9-2016, 13:05)

De huldiging vindt plaats direct na de finish van de Texel Halve Marathon, op de Groeneplaats in Den Burg. ,,Heel leuk voor Larissa en Haleigh en goed om te zien dat op deze manier de Paralympische sport voor mensen met een handicap en de gewone sporter worden samengebracht'', reageert Hetty van Dijk, voorzitter van de Stichting VIPSport (Visually Impaired People) die Larissa financieel ondersteunde om in Rio succesvol te kunnen deelnemen.

De sporters keren maandag terug naar nederland waarna huldiigngen plaatsvinden in Utrecht en Den Haag waarna de medaillewinnaars worden ontvangen door koning Willem Alexander. De huldiging op Texel staat op het programma op zondag 25 september om cirac 15.15 uur. VIPSport is in overleg met de gemeente Texel en de organisatie van Texel Halve Marathon over de precieze invulling.