Man in Den Helder door misdrijf om leven gekomen

DEN HELDER - De 44-jarige man die vrijdagavond laat is aangetroffen aan de C.G. Geusstraat is door een misdrijf om het leven gekomen.

Door Bo-Anne van Egmond - 19-9-2016, 10:31 (Update 19-9-2016, 10:32)

Daar gaat de politie van uit na sectie te hebben gepleegd op het lichaam. Verder kan woordvoerster Lenny Beijerbergen niets kwijt over de kwestie: de verdachte die is aangehouden zit nog in beperking. ,,Daarom mogen we geen nadere informatie geven.''

Het lichaam lag bij de sloot aan de C.G. Geusstraat in de buurt van de hangplek voor het clubgebouw van Scouting Jutters Willemsoord. De politie zette de omgeving in een ruime straal om de vindplaats af, inclusief de steeg direct tegenover de vindplaats richting de Sijmon Blaauwboerstraat. In die straat liet de politie ook een scooter afslepen. Mensen die direct aan de 'plaats delict' wonen, moesten aanvankelijk op last van de politie binnen blijven.