Spektakel bij menwedstrijden Tussen Wad en Duin op Texel

Foto Gertha Wessels

DEN BURG - Of het nou een enkele pony was of een vierspan paarden: in volle vaart gingen de diverse aanspanningen zondag door de waterbak.

Door Hedzer Faber - 18-9-2016, 16:26 (Update 18-9-2016, 16:26)

De menwedstrijden van de Texelse menvereniging Tussen Wad en Duin trakteerden bezoekers gisteren op een dag vol spektakel op en rondom het terrein van manege Akenburg.

Een keer ging het mis: een wagen kantelde, maar zonder grote gevolgen voor pony of koetsier. Suzanne Stiggelbout van het wedstrijdsecretariaat: ,,We mogen ons wat dat betreft in onze handjes knijpen, want dit is geen sport zonder gevaar. We zijn blij dat iedereen heelhuids thuis is gekomen en dankzij het weer hebben we veel bezoekers gehad. Kortom: een superdag.’’