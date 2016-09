Veel animo voor nieuwe woningen ’t Laar Julianadorp

JULIANADORP - Woonpark ’t Laar op het terrein van ’s Heeren Loo in Julianadorp krijgt steeds meer vorm. Het is de bedoeling dat er in maart volgend jaar wordt begonnen met de bouw van twintig nieuwe woningen op het terrein. Ook zijn er drie vrije kavels te koop.

Door Marischka de Jager - 19-9-2016, 7:00 (Update 19-9-2016, 7:36)

Met de bouw van twaalf rijwoningen en acht twee-onder-één kapwoningen wordt de groene woonwijk ’t Laar weer een stukje groter. In totaal is er ruimte voor de bouw van driehonderd woningen. ,,We gaan plukje...