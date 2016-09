Een schone ruit van de Helderse wethouder

Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Wie dit weekend grof vuil kwam brengen bij HVC in Den Helder, werd getrakteerd op een schone autoruit. Niemand minder dan wethouder Jacqueline van Dongen nam de poetsdoek ter hand.

Door Hedzer Faber - 18-9-2016, 12:55 (Update 18-9-2016, 12:56)

Dit om mensen te bedanken voor hun ’grondstoffendonatie’. Van Dongen: ,,Want zo zie ik het. Afval is geen troep, maar grondstof in het recyclingsproces. Iedereen die kwam, werd persoonlijk bedankt en dat werd heel goed ontvangen. Ik ga HVC verzoeken dat actief bedanken door te zetten.’’ In het kader van de maand van de duurzaamheid maken ’donateurs’ die hun afval naar het afvalbrengstation komen brengen nog de hele maand kans op een boormachine of airfryer.