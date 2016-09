’Slotgracht’ om Golfclub Ooghduyne Julianadorp

JULIANADORP - Golfclub Ooghduyne heeft de hekwerken als erfscheiding vervangen door een circa twee meter brede sloot. Dat is volgens clubvoorzitter Ben Mooiman beter voor de uitstraling van de club, de afwatering van zijn baan én voor de natuur.

Door Hedzer Faber - 18-9-2016, 8:59 (Update 18-9-2016, 8:59)

De club heeft haar eigen ’slotgracht’ zaterdag officieel in gebruik genomen. Mooiman: ,,Het hek dat we hadden was in slechte staat. Dan is het mooi dat we bij d evervanging zoveel vliegen in een klap hebben kunnen slaan.’’

Een forse financiële bijdrage van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de materiële sponsoring van Loonbedrijf Vermaire uit Breezand hebben het mogelijk gemaakt om al geplande onderhoudswerkzaamheden van Landal Beach Resort Ooghduyne te combineren met de aanleg van de sloot.

De doorstroming van de waterpartijen op de golfbaan en het park en ook het gras van hole 6 zijn door de sloot verbeterd en de toenemende verzilting wordt tegengegaan. Langs de sloot zijn heuveltjes aangelegd die zijn ingezaaid met gemengd zaad van bloeiers om de bijenstand een handje te helpen.