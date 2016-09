Vermiste Bisou na wekenlang zwerven weer terug bij baasje

DE KOOG - De vermiste hond Bisou is na bijna twee maanden van vermissing weer terug bij zijn baasje.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 21:44 (Update 17-9-2016, 21:46)

Sinds de verdwijning van de drie jaar oude stabij op 29 juli keken veel Texelaars naar het dier uit, er werden zelfs zoektochten georganiseerd.

Eigenaar Arend Mellens was op vakantie op het eiland toen hij zijn hond kwijtraakte tijdens een strandwandeling in de buurt van Paal 17. Sindsdien ontbrak ieder spoor. Tot zaterdagochtend wandelaars Bisou herkenden, even verderop bij Paal 15. Bisou liet zich aanlijnen en is inmiddels weer in goede gezondheid terug bij zijn baasje.