Gulle gift JCI ’t Nieuwe Diep voor Jeugdsportfonds

Foto JCI ’t Nieuwe Diep Herman van Veldhuizen (secretaris van Jeugdsportfonds Den Helder), Mareille Schouten, Dick van der Weide (Sportservice), Seb van Keulen, Dirk Turnhout en Danielle Vaessen. Niet op de foto; Camilla de Greeff.

HUISDUINEN - Netwerkorganisatie JCI ’t Nieuwe Diep heeft een cheque van 750 overhandigd aan het bestuur van het Jeugdsportfonds.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 21:35 (Update 17-9-2016, 21:35)

Dat geld is opgebracht met het Beach Hockey Event dat de organisatie in juni hield op het strand van Huisduinen. Het Jeugdsportfonds stelt kinderen in staat om te sporten als hun ouders niet over genoeg financiële middelen beschikken.