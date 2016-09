Verpaupering? Niet bij Strandslag Julianadorp

Foto George Stoekenbroek Verplicht op Strandslag: de huisjes schilderen in de oorspronkelijke kleuren.

JULIANADORP - Bungalowparken waar de huisjes in particulier bezit zijn dreigen te verpauperen. Zo bleek onlangs uit onderzoek. Zal best kloppen, zeggen ze bij park Strandslag in Julianadorp.

Door Marten Visserm.visser@hollandmediacombinatie.nl - 18-9-2016, 15:32 (Update 18-9-2016, 15:32)

Maar niet altijd. Aan Strandslag gaat de malaise voorbij, daar heeft de vereniging van eigenaren de wind er goed onder. Niet dat voorzitter Harke Groenveld vaak met de vuist op tafel hoeft te slaan. ,,Het gaat hier gewoon soepel. We maken duidelijke afspraken. En investeren ook in de algemene voorzieningen. Iedereen betaalt daar netjes...