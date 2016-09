Dode in Den Helder mogelijk door misdrijf om het leven, verdachte gearresteerd

DEN HELDER - De politie houdt er rekening mee dat de man die vrijdagavond dood werd aangetroffen in Den Helder, door een misdrijf om het leven kwam. Het slachtoffer is een 44-jarige man.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 15:31 (Update 17-9-2016, 15:43)

Er is iemand aangehouden en de betrokkenheid van deze persoon, die in de beperkingen zit, wordt onderzocht.

Het Onderzoeksteam is op zoek naar getuigen in deze zaak. Heeft u gisteravond op- of in de omgeving van de Cornelis Gerritsz Geusstraat iets bijzonders gezien of gehoord neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

