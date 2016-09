Stoffelijk overschot gevonden in Den Helder [update]

Foto Hedzer Faber

DEN HELDER - In de Helderse wijk De Schooten is vrijdag- op zaterdagnacht een overleden persoon aangetroffen.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 0:56 (Update 17-9-2016, 2:23)

De politie behandelt de vindplaats als plaats delict. Delen van de Sijmon Blauboerstraat en CG Geusstraat zijn door de politie afgezet en de vindplaats onderzocht. Het zou volgens onbevestigde berichten gaan om een man. Hij zou zijn gevonden in het groen voor de hangplek bij scoutingclub Jutters Willeemsoord. Recht tegenover de vindplaats is een steeg naar de Sijmon Blauboerstraat. In die straat heeft de politie een scooter af laten slepen. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog niet bekend.