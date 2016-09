Facebookend Den Helder in actie voor dakloos hondenbaasje

DEN HELDER - Hij begint met weinig meer dan een dekentje, maar dat verandert snel. De een brengt een tent, de ander eten en een derde een pak shag: na een emotionele oproep op Facebook stroomt de hulp toe voor een dakloze hondenbezitter in Den Helder.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 0:26 (Update 17-9-2016, 0:35)

Lara van Dorst plaatste een bericht nadat zij de dakloze Wim zonder eten of drinken met zijn twee honden trof aan de zeedijk ter hoogte van de Postbrug in het centrum. 'Dat dit kan in Nederland', schrijft ze erbij en deelde haar bericht in de populaire facebookgroep 'Je bent een Jutter als'.

De man zou niet welkom zijn in opvangcentra omdat hij zijn honden bij zich wil houden. De reacties stroomden binnen en al snel meldde de ene na de andere betrokken Nieuwedieper zich bij de man. Intussen staat zijn tent en kan hoeft hij de nacht in ieder geval niet onder de blote hemel door te brengen.