’Hartzorg is al aan het verdwijnen uit ziekenhuis Den Helder’

DEN HELDER - Formeel mag het voornemen om complexe hartzorg van Den Helder over te hevelen naar Alkmaar dan zijn opgeschort, de cardiologen zetten hun plannen ondertussen ’gewoon’ door.

Door Hedzer Faber - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 8:39)

Dat schrijven oud-medisch specialisten in Den Helder Rob Benink en Peter Dijkgraaf zaterdag in een opiniestuk in de Helderse Courant. Het ziekenhuisbestuur zegt zich desgevraagd niet te herkennen in het door de medici geschetste beeld.