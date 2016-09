In het GGZ-Vriendenhuis Den Helder is plek genoeg

Foto George Stoekenbroek Vrijwilliger Luuk Bijma, Angela Ernst en de nu enige bewoner van het Vriendenhuis.

DEN HELDER - Terwijl Jan en alleman zich buigt over de vraag wie straks nog verwarden kan opvangen, staan in het speciaal op GGZ-cliënten gerichte Vriendenhuis in Den Helder twaalf van de dertien kamers leeg.

Door Hedzer Faber - 15-9-2016, 22:00 (Update 15-9-2016, 22:23)

De inrichting van het voormalige kantoorpand aan de Drs. F. Bijlweg is sober te noemen. De systeemplafonds en tl-lichtbakken zijn er nog, het meubilair bestaat uit krijgertjes en wat de Stichting Vriend GGZ voor weinig op de kop kon tikken. De eettafel nam ze zelf mee van...