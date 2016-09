Vervoer verwarden door politie is straks over, noodhulp blijft

DEN HELDER - Wat moet er gebeuren als de politie stopt met de opvang en het vervoer van ’verwarde personen’?

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 22:00 (Update 15-9-2016, 22:23)

Politiewoordvoerder Menno Hartenberg: ,,Vervoer en opvang van verwarde personen is geen kerntaak voor de politie. En het is ook niet humaan om mensen die in de war zijn in een politiecel te laten belanden, of geboeid achterin een politieauto. Het is aan de gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen op dit gebied.’’

Wat de politie wel blijft doen is optreden als er sprake...