Suïcidale Tessa: ’erg opgelucht’ om noodhulp politie

Archieffoto HOLLAND MEDIA COMBINATIE / Hedzer Faber ’Tessa’.

DEN HELDER - Dat de politie blijft uitrukken voor noodhulp aan suïcidale GGZ-cliënten betekent een grote opluchting voor de 26-jarige cliënte Tessa (gefingeerde naam) uit Den Helder.

Door Hedzer Faber - 15-9-2016, 22:00 (Update 15-9-2016, 22:22)

Zij deed eerder haar verhaal in Noordhollands Dagblad over hoe de politie en ambulancedienst haar leven redden toen zij op het punt stond zichzelf van het leven te beroven.

Ze wil niet dood, toch heeft ze door haar psychische problemen telkens die drang. Tessa zucht diep en is even stil als ze hoort dat de politie in die gevallen blijft helpen.

,,Dat is een hele opluchting. Toen ik hoorde dat de politie ging stoppen moest ik meteen aan mezelf denken. Ik maakte me al echt zorgen, want zonder die agenten was ik er niet meer geweest.’’

Destijds kwam de GGZ volgens Tessa niet snel genoeg in actie en zat er niets anders op dan 112 te bellen.

,,Het gaat nu weer niet zo goed met me, ik zit in de kliniek in Schagen omdat ik steeds weer suïcidaal werd. Ik word langzaam beter, maar het is goed om te weten dat als ik weer naar huis mag, ik nog steeds op de politie kan rekenen als het echt niet anders kan.’’