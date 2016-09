Gemeenten zijn niet klaar voor opvang en vervoer verwarde mensen

DEN HELDER - De landelijke politietop mag dan willen stoppen met het vervoer en de opvang van verwarde personen, gemeenten zijn daar nog helemaal niet klaar voor.

15-9-2016

Dat zegt burgemeester Jaap Nawijn (Hollands Kroon), die een coördinerende rol vervult op dit gebied in de Kop van Noord-Holland.

Hij reageert op de stelling van Waarnemend korpschef Pieter Jaap Aalbersberg zegt dat de politie hier per 1 januari mee stopt en de gemeenten deze taak over moeten nemen.

Nawijn: „Ik snap de hartenkreet, maar hij is voorbarig. Zo’n belangrijke taak zomaar over de schutting te gooien is niet in het belang van onze inwoners. Bovendien is Het is aan de verantwoordelijk ministers om te bepalen wie elke instantie wat uitvoert.”

GGZ NHN-bestuurder en psychiater Marijke van Putten deelt Nawijns inschatting. „We komen tijd te kort. Stel dat de oplossing is dat de GGZ namens de gemeenten het vervoer en opvang gaat organiseren in de regio. Dan nog zit je met het gegeven dat wij helemaal de bevoegdheid niet hebben om mensen tegen hun zin mee te nemen. Daar is een wetswijziging voor nodig.’’

Suïcidale Tessa: ’erg opgelucht’ om noodhulp politie

Dat de politie blijft uitrukken voor noodhulp aan suïcidale GGZ-cliënten betekent een grote opluchting voor de 26-jarige cliënte Tessa (gefingeerde naam) uit Den Helder.

De politie-eenheid Noord-Holland beseft dat 1 januari te kort dag is om te stoppen. Woordvoerder Menno Hartenberg: „We trekken onze handen er niet van af voor er een alternatief is.’’