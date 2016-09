Eerste bedrijf meldt zich voor Kooyhaven

Havenwethouder Krijns bij het gat tussen haven en kanaal.

DEN HELDER - Port of Den Helder onderhandelt met het eerste bedrijf dat zich wil vestigen aan Kooyhaven. ,,Deze nieuwe verbinding met het achterland zal de zeehaven ontlasten”, zei havendirecteur Jacoba Bolderheij donderdagmiddag.

Door Den Helder eo - 15-9-2016, 17:30 (Update 15-9-2016, 18:19)

De directeur verrichtte een officiële handeling door met een grijper de laatste happen zand en klei weg te scheppen tussen het Noord-Hollands Kanaal en de insteekhaven.

Aangezien het waterniveau in de haven de afgelopen weken reeds op gelijk niveau met dat van het kanaal was gebracht, verliep de operatie zonder kleerscheuren.

Dijk tussen Kooyhaven en kanaal doorgestoken

Met een kleine ceremonie wordt donderdagmiddag de dijk tussen Noord-Hollands Kanaal en Kooyhaven doorgestoken.

Lees verder...

Volgens projectleider Marco Ehlhardt van aannemer De Vries & van de Wiel is 136.000 kubieke meter grond verwijderd voor het eerste havenbekken.

,,De afgelopen weken hebben we water uit het kanaal in de door ons gegraven insteekhaven gepompt”, legt Ehlhardt uit. ,,Die waterdruk was onder meer nodig om te voorkomen dat de zoute kwel die onder de grond zit, naar boven zou komen.”

Om het 16 hectare grote bedrijventerrein heen is een nieuwe dijk aangelegd waar Dura Vermeer en De Vries & van de Wiel de komende maanden verder mee aan de slag gaan: ,,We leggen wegen aan zodat het gebied ontsloten wordt en maken het terrein bouwrijp”, meldt Ehlhardt. ,,Voorlopig hebben we hier nog wel even werk.”