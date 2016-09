Heel biologisch, maar in plastic...

Foto’s HMC/Petra Bies Albertha Postma (links) en Tina Hesen bij een koelvak. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Wie in de Albert Heijn aan het Julianaplein na het passeren van de kassa al het plastic van zijn boodschappen wil trekken om dat in de supermarkt achter te laten, mag zijn gang gaan. „En als die actie breed gedragen wordt, dan zullen we er als bedrijf wat mee moeten”, zegt bedrijfsleider Martijn Kruk.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 14:53 (Update 17-9-2016, 14:53)

Kijk, dat zijn (onverpakte) woorden die Albertha Postma en Tina Hesen willen horen. Afgelopen dinsdagavond riepen zij in het wijkplatform Stad binnen de Linie de...