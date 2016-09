Leerlinginformatie Regius College Schagen op straat

SCHAGEN - Informatie over een 3-havoleerling van het Regius College die enkel was bedoeld voor docenten is ook bij leerlingen beland. De school onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en heeft leerlingen en ouders excuses gemaakt.

Door Harry de Jong - 15-9-2016, 14:30 (Update 15-9-2016, 14:30)

,,We betreuren dit zeer’’, aldus bestuursvoorzitter Anne Hoekstra van het Regius College. Het gaat om informatie die mentoren delen met de docenten van de leerlingen uit de mentorklas. ,,Reguliere informatie, die van belang is voor een optimale begeleiding van een leerling. Het betreft geen zwaar persoonlijke of medische zaken. Maar het is desalniettemin informatie die niet voor andere leerlingen is bestemd’’, aldus Hoekstra.

Maar die daar dus wel bij terecht is gekomen. Deels doordat waarschijnlijk een verkeerd groepsadres is gebruikt. ,,Maar het vreemde is dat binnen zo’n groepsadres weer niet iedereen de mail heeft gekregen. Onze applicatiebeheerders onderzoeken wat er precies is gebeurd.’’

Het Regius heeft het voorval gemeld bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Een wettelijke verplichting bij een datalek.’’ De mail was verstuurd binnen het afgeschermde schooldomein. ,,Dat maakt het mogelijk een bericht terug te halen. Dat is ook gebeurd.”

De school heeft de kwestie ook met de leerlingen besproken.