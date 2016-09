Weerradar Den Helder vervangen, buien blijven te zien

DEN HELDER - De weerradar in Den Helder gaat vanaf 26 september tijdelijk uit, omdat hij vervangen wordt.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-9-2016, 13:21 (Update 15-9-2016, 13:21)

Het KNMI is bezig met vernieuwing van de radars in Nederland. Het weerstation in De Bilt wordt uiteindelijk vervangen door een gloednieuwe in Herwijnen, die vanaf maandag aan staat. Zolang Den Helder uit is, blijft De Bilt nog aan: ,,Dat komt omdat de weersvoorspellingen gedaan worden op basis van een combinatiebeeld uit twee plaatsen’’, zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Het uitzetten van Den Helder...